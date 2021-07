Tallinna tippkorterite ruutmeetrihind läheneb Helsingi keskmisele

Viimase kümne aastaga on Tallinna uusarenduste ruutmeetri hind tõusnud üle kahe korra. 2011. aastal oli ruutmeetri keskmine hind 942,55 eurot, aga praeguseks on see tõusnud rekordilise 2362,66 euroni. Kõige kallimad korteritehingud on viimastel aastatel tehtud ruutmeetrihinnaga 6000 euro ligi, mis on umbes Helsingi keskmine tase.