Enefit Green tegi esimesel poolaastal olulise investeerimisotsuse

Enefit Greeni juhatuse liige Innar Kaasik märgib poolaastat kokku võttes, et uue tuulepargi ehitamine Leedus on järjekordne samm taastuvelektri toodangu kasvatamisel.

,,Enefit Green tegutseb igapäevaselt selle nimel, et meil kõigil oleks tulevikus piisavalt taastuvenergiast toodetud elektrit. Rohelise elektri laialdasem kasutuselevõtt, näiteks transpordis, elamu- või põllumajanduses, on lihtsaim tee CO2 jalajälje vähendamiseks. Samuti on see pikaajaliseks lahenduseks kõrgete elektrihindade vastu,“ kommenteeris Kaasik.