LHV mitmekordistas kasumi ning ületas ka ettevõtte enda ootuseid

Aasta esimese kuue kuuga on pank võrreldes möödunud aastaga teeninud veidi üle kahe korra enam kasumit: see on kerkinud 11,03 miljonilt eurolt 24,33 miljoni euroni.

"LHV jaoks kujunes teine kvartal ühtede parimate tulemustega kvartaliks. Näeme selgelt, et Eesti majandus on kasvamas ning ettevõtete ja tarbijate kindlustunne taastumas. Oleme rahul, et oleme suutnud majanduse olukorrast hoolimata klientide kõrval seista ning seeläbi ka LHV kasvu hoida. Näiteks on laenuportfell aastaga kasvanud ligi 600 miljoni euro ehk kolmandiku võrra, ning seda vaatamata järjest kõrgemale võrdlusbaasile.