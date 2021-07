Tuntud tippjuhtidest koosnev ettevõte kaasas investoritelt 3 miljonit dollarit

Eurora lahendus võimaldab suurtel e-kaubanduse gigantidel piiriülese käibemaksu, tollimaksu ning deklaratsioonide automaatset haldamist ning see on äärmiselt oluline kõigile kaupmeestele, kes seisavad silmitsi juulist kehtima hakanud uute EL-i kaubanduseeskirjadega.

Lisaks on iduettevõtte kiiret kasvu toetanud ka Brexitiga kaasnenud uus süsteem UK ja Euroopa Liidu vahelistele saadetistele.

Seda platvormi saavad kasutada kõik EL-i välised teenusepakkujad oma toodete müümisel ja tarnimisel Euroopa Liitu, kuid hetkel on Eurora keskendunud eeskätt Hiina kaubandusplatvormidele, mis moodustavad üle poole globaalsest e-kaubanduse mahust.

Euroral on Hiina turult ka ette näidata märkimisväärseid suurkliente nagu UBI ja TopYou, mis on Lõuna-Hiina suurimad e-kaubanduse logistikapakkujad, maailma üks suurimaid turuplatvorme JD.com ning koostöö Hiina piiriüleste e-kaubandusettevõtete assotsiatsiooniga AIECOMS.

Juba täna töötleb Eurora üle 100 tuhande e-kaubanduse tehingu päevas ning aasta lõpuks prognoosib ettevõte töödelda igapäevaselt enam kui miljon tehingut. Eurora juhatuse esimehe Jaanus Vihandi sõnul on ettevõte suutnud paari aastaga koostöös siinsete ülikoolidega arendada teenuse, mida keegi teine maailmas ei paku. “Nüüd, selle rahastusvooru abil saame oma arengut ja globaalset kasvu veelgi kiirendada,” kinnitab Vihand.

Eurora asutajatel on aastakümnete pikkune kogemus logistikavaldkonnast ning oma teenusega pakub ettevõte automatiseeritud lahendust bürokraatlikele protsessidele, mis suurtele e-kaubandusettevõtetele omajagu peavalu valmistavad.

Eurora tehisintellekti on koolitatud rohkem kui 500 miljoni tootekirjeldusega ning see võimaldab süsteemil automaatselt töödelda kuni 5000 taotlust sekundis 96% täpsusega. Seeläbi on Eurora lahendus hetkel turul pakutavate seast kõrgeima automatiseerituse, kiiruse ja täpsuse tasemega.