Rally Estonia mainekujundaja Tänaku kriitikast: sellest ühest asjast ei saa lasta end liialt häirida

„Tegu oli maailmatasemel üritusega, millel oli maailmatasemel korraldus ja kui isegi ühest kohast natuke viltu kiskus, siis ei saa lasta end sellest liialt häirida,” ütleb Lepik. Ta lisab, et igal rallil on nurinat, olgu selle põhjuseks siis halvad teed või ilmastikuolud.

Ta selgitas, et kõigi nende aktsioonide märksõnaks oli sürrealism. erinevalt eelmisest aastat oli neil tänavu oluliselt rohkem aega planeerimiseks. Mõisteti, et selleks, et silma paista, tulebki erineda. „Võttes arvesse, mis toimus Eesti meedias ja WRC enda kanalites, siis me saime väga palju tähelepanu,” rõhutab Visit Estonia juht.