"Meil oli lattu toodetud kõikide aegade suurim laovaru, kuid tänaseks on see kõik otsas ja elame niiöelda peost suhu, ehk müüme toodangut otse liinidelt. Kindlasti tähendab see laoauke, kuid kuna kõik meie tootmisliinid töötavad ööpäev läbi, siis ega me rohkemaks ka pole suutelised, " rääkis kodumaise suurtootja A. Le Coqi juht Tarmo Noop.