SUUR LUGU | Sharpminder: "Trickle-down economy" ja Eesti maksudebatt. Kas rikaste väiksem maksustamine on ühiskonnale kasulik?

Kriiside ajal vaadatakse ikka riigi poole, olgu siis tegu sõjaga, koroonakriisi, majanduskriisi või kliimakriisiga. Riik - see tähendab kindlasti ka makse ja maksupoliitikat. Kuna ka Eesti maksudebatt lonkab kahte jalga ja globaalne 15% ettevõtete tulumaksu lepe on muutumas üha akuutsemaks, siis on ka Sharpminderil põhjust teemal jätkuvalt silma peal hoida.