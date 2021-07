Suur Eesti puidutööstuskontsern langes küberrünnaku ohvriks

Ärilehele laekus info, et suurim Eesti kapitalil tegutsev puidu- ja metsatööstuskontsern sattus eile küberrünnaku alla. Ettevõtte juht kinnitas küberrünnaku toimumist, kuid jäi detailide osas napisõnaliseks. “Kuna asjad on politseis, pole õigust sellel teemal laiemalt rääkida. Politsei ei soovitanud detaile avalikustada,” põhjendas Lemeks Grupi tegevjuht Jüri Külvik.

Varasemalt on küberrünnaku ohvriks langenud mitmed Eesti ettevõtted. Üheks neist on läinud aasta detsembris toimunud pahatahtlik rünnak kaubamärgi Silberauto all Mercedese, Mitsubishi ja Maserati sõiduautode müügiga tegelev Veho AS-i vastu, mis mõjutas suuresti automüügi esinduste tööd ja sisevõrkude kasutamist.