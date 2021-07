Sügisest saab veinipudelid taaraautomaati viia, esimene ettevõte näitab teed

Veinipudelid pole tagatisrahasüsteemi varem kaasatud olnud. Sügisest see muutub. Nii liigub Eesti ühiskond väikeste sammudega keskkonnasõbralikuma ühiskonna suunas. "See on kauaoodatud muutus, mis lõpetab senise absoluutselt arusaamatu keelu," on Nudisti kaasautaja Mihkel Männik rahulolev.

Peenjoogivabrik Nudist on pandipakendi süsteemiga liitumiseks valmis ning liitumisavalduski juba tehtud. “Ootame veel taaskasutusorganisatsiooni taga, kel läheb jõustunud muudatuste kohanemisega septembrini aega," jääb Mihkel sügist ootama. Ta paneb südamele, et ka teised joogitootjad võiksid kaaluda süsteemiga liitumist.

Kuivõrd pakendiseaduse muudatus on hea edasiminek kaasaegses maailmas, mõtlevad joogitootjad aina rohkem ka pakendi jalajäljele. Nii on Nudist hiljuti lansseerinud 33% kergemas taaras vahuveinid.

"Nii mõtlesime ka meie 4 aastat tagasi, mil esimestele vahuveinidele kõige raskema klaastaara valisime," tunnistab Männik, kuid lisab, et aeg on palju õpetanud. “Oleks tore, kui enda edevust säästlikumal moel väljendataks.”

Nii toob Männik näiteks, et Kesk- ja Põhja-Euroopas koguvadki populaarsust just need naturaalveini tootjad, kes paistavad silma oma kerge ja säästliku taaraga. "Soome riiklik alkoholipood on juba aastaid orgaaniliste veinide märgistamisele lisaks märkinud ära ka keskkonnasõbralikumad veinid," arvab Männik, et Eesti võiks sellest eeskuju võtta.