Tartu linn tõttab ettevõtetele appi, et vaktsineerimist kiirendada

Vaktsineerimiskeskuse lahtiolekuaegadel on võimalik Tartu linna ja GoBusi koostöös tellida ettevõtte juurde buss, mis viib töötajad vaktsineerimiskeskusesse ja toob nad pärast vaktsineerimist tööle tagasi.

Bussi on võimalik tellida, kui ettevõttes leidub vähemalt 10 vaktsineerimishuvilist ja siis tasub bussi eest Tartu linn.

Kui ettevõttes on 40 ja enam vaktsineerida soovijat, korraldavad Tartu Ülikooli kliinikum ja Tartu linnavalitsus vaktsineerimise Teie ettevõttes Teiega kokkulepitud ajal.

Tartu tervishoiuvaldkonna abilinnapea Mihkel Lees ütles, et Tartus on mõned ettevõtjad sellise võimaluse vastu huvi tundnud, kus Tartu linn plaanib luua sellise vaktsineerimisele viiva transpordi või pakkuda kohapeal vaktsineerimise võimalust. "On tootmisettevõtteid, kus on rohkem liinitööd ja kust on inimeste vaktsineerimiskeskusesse viimine keerukam. Nende jaoks on lihtsam, kui süsti teha kohapeal," lisas Lees.

"Oluline on, et me pakume ettevõtetele võimalust. Ei oska veel öelda, kuidas ettevõtjad selle vastu võtavad – huvi võib olla väike, aga võimalik, et huvi on ka suur. Kui see idee hästi vastu võetakse, siis iga enne sügist kulutatud euro inimeste vaktsineerimisse ja ühiskonna lahti hoidmisesse on mõttekam kulutus kui hiljem COVID-i tagajärgedega tegeleda," möönas Lees.

Lees lisas, et neil on veel mõned plaanid seotud suurüritustega, aga neist on veel mõnevõrra vara rääkida.