Börsirakett Saunum sõlmis mitme miljoni eurose edasimüügilepingu

“Ostsin Saunumi kerise oma koju ning olin lummatud funktsionaalsusest. Seejärel paigaldasime Saunumi kerise oma Soome kontori sauna, kust meil on kolmveerand aasta jooksul läbi käinud väga palju partnereid ning oleme saanud kinnitust, et Saunum soomlastele meeldib ning Saunumit on Soomes võimalik müüa. Tagasiside on olnud äärmiselt positiivne,” ütles Etelä Rappaus OY juhatuse liige Mikk Maask. “Meil on esimesed suuremad kokkulepped maja- ja saunaehitajatega sõlmitud ning töö käib aktiivselt järgmiste kokkulepete suunal.”