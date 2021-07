VIDEO | Keskmine eestlane sööb aastas 10 liitrit jäätist ning kuumaks suveks valmistutakse juba südatalvel

Veel 10 aastat tagasi sõi keskmine eestlane ära kaheksa liitrit jäätist, millest ligi 80% oli koorejäätis. Nüüd süüakse aastas juba 10 liitrit, kirjutas Ärileht . Valikut inimestele jagub: rahvusvahelise turu-uuringute ettevõte Nielsen tänavuse jaekaubanduse seireuuringu tulemuste kohaselt on Eestis müügil üle 800 erineva jäätise ning igal aastal tuuakse turule 300 uut jäätist.

Kuigi tarbijate profiilid on väga erinevad ning igal inimesel oma lemmikjäätised, siis eestlaste lemmikmaitsed on Premia turundusjuht Triin Lõokese sõnul igas vanusegrupis üsna sarnased. “Enim armastatakse ikkagi vanilli-, šokolaadi- ja karamellijäätist. Viimastel aastatel on lemmikute hulka lisandunud ka pähklitega jäätised ning erinevad puuvilja- ja marjamaitsed.“