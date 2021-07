Kaheksa aastat kestnud kohtusaaga sai lõpu: uuele poele asetati lõpuks nurgakivi

“Nii pikka ootusaega pole Rimil veel kunagi ühegi poe valmimiseks olnud. Seda suurem on rõõm, et uue kaupluse valmimine tundub nüüd käeulatuses," rõõmustas Rimi tegevjuht Vaido Padumäe ning lisas, et uus kauplus ehitatakse moodsa tehnikaga ning keskkonnasõbralikult – külmikud on freoonivabad ja eelistavad LED-valgusteid, lisaks tuleb kaupluse juurde elektriautode laadimispunkt.