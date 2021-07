Eestlased on selle aasta jooksul kaotanud pangatöötajaid teesklevatele kelmidele üle 700 000 euro. Ent see võib olla kõigest jäämäe tipp, sest kahjud on arvutatud 179 juhtumi pealt, mis on politseis ametlikult registreeritud. See tähendab, et ühe kelmuse keskmine kahjusumma on peaaegu 4000 eurot. Samal ajal tundub, justkui poleks meedia kunagi varem kelmidest nii aktiivselt kirjutanud ning politsei ja pangad nende eest sedavõrd innukalt hoiatanud. Ometi langeb aina suurem hulk inimesi kelmide ohvriks. Kuidas on see võimalik?