Coop Pank enam kui kahekordistas kasumi

Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki sõnul oli kvartali märgilisemaks tulemuseks 100 000 kliendi piiri ületamine: „See oli üks viiest strateegilisest eesmärgist, mida lubasime investoritele börsile tulles ning see täitus oodatust oluliselt kiiremini. Viimase aastaga on meie kliendibaas kasvanud enam kui kolmandiku võrra ning üha rohkem on kliente, kes nimetavad Coop Panka oma kodupangaks,“ lausus Rink.

Coop Panga juhi sõnul on kliendibaasi kasv on toonud kaasa kodumaiste hoiuste mahu olulise suurenemise ning võimaldanud vähendada rahvusvaheliselt hoiusteplatvormilt kogutud kallimate hoiuste osatähtsust. Finantseerimiskulu langusele aitab kaasa ka nõudmiseni hoiuste osakaalu kasv.

„Laenuportfelli kasv, mis esimeses kvartalis turu madalseisu tõttu aeglustus, sai taas hoo üles ning näitas teises kvartalis korraliku tulemust. Viimast vedasid eelkõige ärilaenud ning kodulaenud. Kuigi konkurents laenuturul on aastaga kasvanud, näeme, et meie positsioneering võimaldab turuosa kasvatada. Head meelt teeb ka see, et kiire kasvu juures püsib meie laenuportfelli kvaliteet jätkuvalt väga kõrgel tasemel. Klientide arvu kasv, finantseerimiskulu langus ning laenuportfelli kasv parandab kuust kuusse meie tulemuslikkust. Teenisime teises kvartalis korraliku kasumi ning jätkus omakapitali tootluse (ROE) kasv,“ selgitas Margus Rink.