Euroopa komisjon soovib kaotada üle 10 000-eurosed sularahatehingud

Eraisikute vaheliste tehingute puhul on siiski ette nähtud erandid. Selle eesmärk on tagada, et näiteks kasutatud auto eest saaksid eraisikud maksta sularahas ega peaks lootma hiljem ülekantavale rahale. EL-i riigid ja Euroopa Parlament peavad plaanid veel heaks kiitma.