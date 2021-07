Ülemiste endine juht asus Sõõrumaa ettevõtte etteotsa

Senine juhatuse esimees ja tegevjuht Raul Parusk on otsustanud ettevõtte juhatusest tagasi astuda ning lahkub alates septembrist.

Forus Grupi nõukogu esimees Urmas Sõõrumaa sõnul on Parusk olnud talle kuuluvate teenindusettevõtete juht üle nelja aasta.

"Rauli innuka ja professionaalse juhtimise käe all oleme saavutanud nelja aastaga täiesti uue turupositsiooni nii Eesti turvaturul kui ka kinnisvara heakorra ning haldusteenuste turul. Raul on liitnud edukalt viimase kolme aasta jooksul üle viie ettevõtte ja suutnud grupi ettevõtete tegevuse viia kasumlikuks. Tänaseks on Rauli ja tema meeskonna käe all loodud ka uus ühine kaubamärk FORUS, mille nime all tegutseb Eesti turul uue lähenemisega kinnisvaraomanikele terviklahendusi pakkuv teenindusettevõte FORUS Grupp

Olen Raulile väga tänulik tehtud töö eest ja nüüd kus FORUS läheb edasi kasvustrateegia elluviimisega on aeg anda juhtimine üle Margus Nõlvakule , kes liitus Forus Grupi juhatusega juba selle aasta maikuust. “ ütles Sõõrumaa.

Margus Nõlvak on muutnud tavapäraseid mõtteviise

Sõõrumaa lisas: „Margus on üks silmapaistvamaid uue põlvkonna juhte, kes on jõudnud end ärikinnisvara sektoris tõestada juba väga tugeva tegijana. Ta on muutnud ärikinnisvara tavapäraseid mõtteviise, keskendudes eelkõige kliendikogemusele ja teenuste arendamisele. Ootame temalt meie grupi ja tütarettevõtete arengusse panust, mis aitaks kaasa nende jätkuvale kasvule. Forus Grupp jätkab kaheliikmelise juhatusega, kuhu kuulub lisaks Margusele ka Jüri Teemant, kes juhib Forus Grupi müügi- ja turundusvaldkonda ning kliendikogemust tervikuna"

Margus Nõlvak töötas enne Forus Grupiga liitumist alates 2010. aastast Mainor Grupis , millest seitse aastat oli Mainor Ülemiste AS juhatuse esimees. Marguse juhtimisel ajal kasvas Ülemiste City mõne aastaga Baltimaade suurimaks ärilinnakuks. Nõlvak on pärjatud Aasta Noore juhi tiitliga ja valiti mullu Aasta Juhi konkursil Eesti kolme parema tippjuhi hulka. Aastast 2018 on Nõlvak Teenusmajanduse Koja nõukogu liige ning Anija valla volikogu liige.