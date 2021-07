Millal avab Lidl oma kaupluse Eestis? Ettevõte on palgale võtnud 133 töötajat

Jaanuaris lausus ettevõtte kommunikatsioonijuht Katrin Seppel ERR-ile, et korraga avatakse mitu kauplust erinevates linnades, ent millistes, mitu ja täpsemalt millal, ei saa ta veel kommenteerida. "Kindel on, et see juhtub veel sel aastal," lisas ta.

"Praegu keskendume poodide ehitusele, aga avamisaega veel ei ütle välja," kommenteeris Seppel ERR-ile. "See ongi meie strateegia, et me ei kommenteeri praegu rohkem, kui oleme siiani välja öelnud."

Ka nüüd jäi Seppel napisõnaliseks ja ütles vaid, et kui õige aeg käes on nad valmis kommenteerima.

See on ka Lidli strateegia - mitte kommenteerida. Ühtteist võib aga välja lugeda ettevõtte majandusaruandest.

2019. aastal oli ettevõttes tööl 52 töötajat, nüüdseks on palgale võetud 133 inimest. Kasvanud olid ka tööjõukulud - kui eelmisel majandusaastal olid need 2 miljoni euro juures, siis 2020. aastal veidi üle 6 miljoni euro.

Lisaks on ettevõte suunanud märgatava summa koolituskuludesse, milleks on 410 418 eurot. Ärilehele teadaolevalt koolitati ettevõtte töötajaid kohtades, kus Lidl oli poed juba avanud. Mitmed inimesed saadeti näiteks lähetusse Poola.

Aruandes seisab, et praegusel hetkel on ettevõtte põhiliseks tegevusalaks kinnisvara soetamine kaupluste ehitamise eesmärgil. Aruandeaastal soetas ettevõte 4 kinnistut, ettevõttele väljastati 3 ehitusluba ning lõpetati esimese poe ehitus.

Ettevõtte kahjum oli 18 450 806 eurot.

Ka lätlased ootavad, et kauplus oma uksed avaks.

Läti Delfi avaldas sealse Lidli poe aastaaruande, kus on märgitud, et Lidl on teadlik Covid-19 pandeemia tõttu kogu maailmas valitseva olukorra keerukusest ning ettevõte on valmis avama esimesed kauplused Lätis, kui epidemioloogiline olukord on stabiliseerunud ja riskid vähenevad.

"Ettevõtte juhtkond usub, et praegune olukord on ajutine ja astub samme tulude saamiseks jaemüügikauplustest lähiaastatel. Kui praegune olukord muutub pikaajaliseks ja seda ei paranda, võib ettevõte vajada rahalist toetust," seisis aruandes