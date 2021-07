Hädas autorentnik Bolti jagamisteenusest: klienditeenindus kui selline neil puudub

Kliendi postituse kohaselt unustas ta Bolt Drive-i rendiautosse oma fotokaamera koos seljakotiga. Selleks hetkeks, kui see meelde tuli, oli auto juba mitme tunni eest tagastatud ning otsima polnud seda enam võimalik minna. “Hakkasin siis esmalt äpis otsima kohta, kuhu pöörduda. Leidsin kadunud esemete koha, panin selle valikusse ja kirjutasin vastavasse lahtrisse oma mure. Aga minu autosõitu ega ühtegi teist selle kuu sõitu seal ei kajastunud, ainult sõidud tõukerattaga,” rääkis klient oma postituses.

Seejärel kirjutas klient Bolti Facebooki lehele, mille kaudu suunati ta klienditoe osakonda ja lisaks ka Bolti üldmeil. Sellele meiliaadressile kirjutades sai klient vastuse, et tema küsimus on suunatud “õigesse osakonda”. Järgnevaks hommikuks polnud klient jätkuvalt vastust saanud ning otsustas sõita Bolti kontorisse kohale, kus talle teadaolevalt kaotatud asjad kätte saab. “Muidugi oli uksel silt, et kontor on koroonaohu tõttu suletud. Ja samad üldmeilid, kuhu pöörduda,” lisas ta.

“Seekord sai kliendi mure lahendatud, kuid seda läbi kolmanda osapoole. “Tänu headele tutvustele ja juhusele sain ühe telefoninumbri, kus inimene asja viie minutiga lahendas. Aga see ei käinud mööda ametlikke kanaleid, lihtsalt juhtus olema ühine tuttav Bolti töötajaga, kes asja lahendas,” lisas ta.

Bolti pressiesindaja Kristiin Jetsi sõnul on teenus paljude kasutajate jaoks uus ja sõite tehakse palju, mistõttu on paratamatu, et klienditoele saabub ka rohkem küsimusi. “Kui klient leiab autost isikliku eseme, mis võib kuulud eelmisele omanikule, palume selle asetada kindalaekasse või pakiruumi ning sellest klienditoele teada anda,” sõnas ta.

Kuigi Boltil on olemas info, kes viimati sõidukit kasutas, siis tihtipeale võib sõiduk minna juba kohe uue kasutaja kätte ning nii võib Jetsi sõnul asjade kättesaamine kujuneda ajakulukaks. “Palume enne sõidu lõpetamist ja autost lahkumist kindlasti kontrollida, et kõik isiklikud esemed on endaga kaasa võetud,” lisas ta.

Konkurents autorenditeenuse turul