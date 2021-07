TEGUSAD VÄIKESADAMAD | Juhuslikust kinnisvarakuulutusest sündis pea miljoni euro suurune investeering

„Vahel tulevad [kliendid] Soomest meile ka nii: „Tere, me tulime pitsat sööma!””. See, et Hiiumaa pisikeses Roograhu sadamas võib saada nii head pitsat, et üle lahe külla tullakse, on juba iseenesest märkimisväärne. Rääkimata sellest, et aasta ringi avatud Hiiu Gruuvi nimeline restoran on võitnud nii hiidlaste kui ka suvitajate südamed – tänavune on juba kümnes tegevusaasta.

Roograhu väikesadamas on kohti paarikümnele alusele, suuremad jahid suunatakse kohe kõrvalasuvasse Kärdla sadamasse, ütleb Roograhu omanik Jari Lindroos (70). Ta on soomlane, kes kolis 2000-ndate algul ajutiselt Eestisse Caterpillari tehnikat müüma. Ent nagu öeldakse, on ajutised asjad tavaliselt kõige püsivamad ja sellest ajast alates elab Jari Eestis, jagades oma aega kolme koha vahel: Tallinnas on kodu, Haapsalu lähedal suvemaja, aga sissekirjutus on hoopis Roograhus Hiiumaal.