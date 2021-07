Kurioosne juhus: kv.ee tegevuse kohta küsimusi esitanud kinnisvarafirmal terendab kuni 20 miljoni suurune sunniraha

Kinnisvaraettevõtte Morrison Invest uuris andmekaitse inspektsioonilt (AKI), kas kinnisvaraportaal kv.ee tegevus on kooskõlas andmekaitseseadustega. Konkreetsemalt pakkus ettevõtte esindajale huvi, kas portaal peab kuulutuse juures maakleri nime ilmtingimata avaldama.

Huvitava pöördena leidis AKI, et kv.ee tegevus on seaduspärane ning hoopis pöörduja soovitud lähenemine ei ühti kinnisvaramaaklerite heade tavadega.

Tagatipuks uuris inspektsioon lähemalt Morrison Investi veebilehte ja leidis, et hoopistükkis ei vasta see GDPRi nõutele. AKI-l on teoreetiline võimalus määrata ettevõttele kuni 20 miljoni euro suurune sunniraha.