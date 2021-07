VIDEO JA FOTOD | Tallinna südalinna häbiplekk saab viimaks asfaltkatte. EuroPargi juht: pidime kolm aastat müts peos vabandama, aitab

Ärilehe fotograaf käis kohapeal esmaspäeva õhtul. Saabub üks takso, mis platsile sõidab. Ühtäkki pöörab masin nina ümber ja lahkub. Kerkib säärane tolmupilv, et paneb läheduses bussi ootavad inimesed suisa silmi hõõruma.

Uutest arengutest on märgata, et platsile on kruus veetud. Tekib küsimus, kas see tõik võib tähendada, et sinna pannakse nüüd freesasfalt peale. Viimaks.

Kui ajaratast tagasi kerida, siis EKA hoone lammutati 2010. aastal. Karol Kovanen räägib, et kui platsile ajutine parkla tehti, oli selle elueaks planeeritud kolm aastat, vastavalt sai ka parkla pinna rajamisse investeeritud. "Tänaseks on sellest ajast möödas kümme aastat ja algne freeskate lagunenud ja muutunud tolmavaks."

Ta selgitab, et kõik sellised krundid, mida hetkel kasutatakse ajutiste parklatena, on mõeldud tegelikult hoonestuseks. "Maaomanik soovib ka Tartu maantee 1 krundil alustada ehitustegevusega koheselt, kuid planeeringu ja ehituslubade protsess Tallinna linnaga on veninud. Seda teemat ma rohkem kommenteerida ei oska, sest täpsem info protsessi kohta minul puudub. Oleme aastaid elanud teadmisega, et mõne kuu pärast parkla suletakse ja alustatakse ehitustegevusega," lausub ta.

Tolmuvaba parklapinnase ehitamine eeldab tema sõnutsi siiski vähemalt 2–3 aastast opereerimisperioodi, mille jooksul investeering oleks võimalik tagasi teenida. "Praegu tagasivaadetes kõlab see muidugi hõredalt, oleks teadnud, et ehitamise algus niimoodi venib, oleks kolm aastat tagasi juba võinud uue kihi freesi peale panna... Nüüd oleme pidanud kolm aastat müts peos vabandama, eks see olukord häirib ka meid ja mind isiklikult päris kõvasti."

Nad on kahe tule vahel – maaomanik tahab üht, linn seab oma nõudmised. Pidevatest vabandamistest aga Kovaneni kinnitusel aitab. "Kuna meie jaoks on tegu siiski olulise maineküsimusega, siis jah, otsustasime selle platsi tolmuvabaks muuta ka juhul, kui parkla peaks järgmisel päeval suletama. Hetkel on tööd tellitud ja lähinädalatel peaks plats kaetama värske freeskattega, mis tolmamise probleemi lahendab."