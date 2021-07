Uus trend tööturul: noored otsivad töökohti TikToki-st

“Tähelepanu värbajad. Need on põhjused, miks peaksite mind palkama!" hüüdis 21-aastane Seattle’i üliõpilane oma hiljutises TikToki videos ning jätkas oma kvalifikatsiooni kirjeldamist. Samal ajal vilksatusid ekraanil pildid ettevõtetest, kus ta on varasemalt töötanud.

See on The New York Timesi artikli kohaselt kõigest üks näide paljudest. Aina rohkem püüavad noored läbi TikToki võrgu endale tööd leida, mille tulemusena on ettevõte võtnud kasutusele programmi, mis võimaldab inimestel otse tööle kandideerida. Mitmed ettevõtted on hakanud ka rakenduse kaudu inimesi tööle palkama.