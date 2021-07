Riigieelarve muutub senisest läbipaistvamaks ja arusaadavamaks

„Tahame muuta eelarve arusaadavamaks juba järgmisest aastast. Eelarve muutub oluliselt detailsemaks ning selgemaks. Need on aga alles esimesed sammud – vaatame sügiseste eelarvekõneluste käigus, mida õnnestuks veel paremaks teha,“ ütles justiitsminister rahandusministri ülesannetes Maris Lauri.

„Juba eelarvetabelist peab olema selge, kuhu riigi raha läheb. Nii suureneb läbipaistvus ja nii otsustajad kui tavainimesed saavad paremini aru, mis on eelarveotsuste sisu," lisas Lauri.

Eelarveprotsessi käigus vaadatakse üle ka programmi tegevuste nimetused, nii et nende sisu oleks hõlpsasti mõistetav. Plaanitavate seadusemuudatustega suureneb läbipaistvuse kõrval seeläbi ka riigikogu otsustuspädevus – edaspidi hakkab riigikogu eelarvet kinnitama programmi tegevuste tasemel ehk detailsemal tasandil.

„Eelarveprotsess on praegu kaheastmeline – mahukaid kõnelusi peetakse seadusest tulenevalt nii kevadel kui ka sügisel, kui valminud on uus suvine majandusprognoos. Poliitiline ja majanduslik olukord muutub poole aastaga palju ning seetõttu avatakse arutelud sisuliselt alati uuesti,“ rääkis Maris Lauri. „Lahendusena tahame protsessi muuta nii, et kevadine arutelu keskenduks suurtele strateegilistele valikutele ning detaili mindaks septembris.“