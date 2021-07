Pakendiseaduse muudatus toob ettevõtetele lisakulusid

Alkoholitootjate ja maaletoojate liidu tegevjuhi Triin Kutbergi sõnul on tervitatav, et tagatisrahasüsteemiga liitumine on vabatahtlik, sest ettevõtjate jaoks tähendab pandipakendiga liitumine mitmeid läbirääkimist vajavaid lisakulusid.

"Hind koosneb ka mitmest aspektist. Esiteks, ühekordne liitumistasu. Kas sa saadad ära konjakipudeli versus veepudeli, see liitumistasu kange alkoholi puhul on palju kallim. Teiseks on see, milliseks need püsikulud jäävad. Maaletoojad peavad arvestama sellega, et nad peavad hakkama neid pudeleid üle kleepima, sest Eesti kogused on lihtsalt nii väikesed, et keegi kuskil välismaal ei hakka meile tegema eraldi partiisid unikaalse pandipakendikoodiga," selgitas Kutberg.