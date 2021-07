Eesti idufirma käivitas maailma esimese mängudevahelise avatari platvormi

Uue funktsionaalsuse lansseerimisega lõppkasutajatele pakub platvorm kõige laiaulatuslikumat ligipääsu metaversumile ühe avatari kaudu. Lisaks mängudele on Ready Player Me partneriteks ka virtuaalsete ürituste korraldajad ja virtuaalkohtumiste rakendused nagu Mozilla Hubs, mille populaarsus on viimasel ajal kiirelt kasvanud.

Ready Player Me on mängukogukondades tunnustatud plug-and-play tööriistana mängustuudiotele, kes oma avatarisüsteemi loomise asemel saavad kiirelt Ready Player Me avatari lahenduse oma mängumootoriga integreerida, säästes nii kuudepikkuse arendustöö. Kui Facebook ja Snapchat ehitavad avatarisüsteemi vaid oma virtuaalse ökosüsteemi jaoks, siis Ready Player Me on sõltumatu ning teeb koostööd paljude globaalsete ettevõtetega, nagu Tencent, Huawei, HTC, Vodafone, H&M, Wargaming ning Verizon. Mängutootjate arv, kes Ready Player Me avatarid oma toodetes kättesaadavaks teevad, kasvab 40% kuus.

Kui seni tuli iga mängu jaoks luua eraldi avatar, siis nüüd saab Ready Player Me platvormi kaudu erinevatesse mängudesse sisse logida ning ühe digitaalse teisikuga sadade virtuaalmaailmade vahel reisida. Ready Player Me partnerite hulgas on üle 300 mängu ja äpi ning platvormi kiiresti kasvavas partnerite nimekirjas on globaalseid virtuaalmaailma gigante nagu veebipõhine sotsiaalplatvorm VRChat, striimimisrakendus LIV.tv, virtuaalmängude pood SideQuest ja sotsiaalplatvorm Koji. Ready Player Me teeb koostööd ka hinnatud kaubamärkidega, nagu Dior ja UK luksusbränd Charli Cohen.

Wolf3D avatari platvorm Ready Player Me on tänasest avatud kasutajatele, kes saavad esimest korda ajaloos ühe virtuaalse identiteediga liikuda suure hulga rakenduste, videomängude ja virtuaalmaailmade vahel.

„Oleme aastaid töötanud selle nimel, et olla uue põlvkonna virtuaalidentiteedi teerajajaks. Näeme, et avatarid ei kuulu enam vaid mängude valdkonda. Hiljutised pandeemiast tingitud muutused on sidunud virtuaalmaailmaga palju laiema ringi inimesi, kes veedavad igal aastal üha rohkem aega erinevaid virtuaalkogemusi külastatades. Ei ole loogiline, et iga kogemuse jaoks on inimesel uus avatar, vaid et kasutaja tunnetab virtuaalmaailma ühe tervikuna, mistõttu on tema identiteedi kandmine eri maailmade vahel eriti oluline," kirjeldas Wolf3D kaasasutaja ja tegevjuht Timmu Tõke.

Ready Player Me kasutajasõbralik tarkvara, mis võimaldab luua avatare ühe selfie põhjal, on tunnustatud mängukogukondades üle maailma, näiteks loodi Ready Player Me VRChat’i avatari tööriista abil esimese 24 tunni jooksul üle 30 000 avatari.

Wolf3D

Ready Player Me platvormi looja Wolf3D asutajateks on Timmu Tõke, Kaspar Tiri, Rainer Selvet ja Haver Järveoja. Ettevõte on seitsme aasta jooksul arendanud selfie põhist avatari tehnoloogiat. 2020. aastal lansseeris Wolf3D platvormi Ready Player Me mängustuudiotele, et nad saaksid avatarisüsteemi oma mängumootoriga ühendada. Sellega algas ettevõtte teekond avataride standardi loomisel maailmas.

Ettevõttes töötab 30 inimest kümnes eri riigis. Wolf3D on tänaseks kaasanud üle 3 miljoni euro investoritelt Euroopast ja Ameerika Ühendriikidest, kelle hulka kuuluvad Rovio asutaja Peter Vesterbacka, CTRL Labs’i asutaja Joshua Duyan, Bolti tegevjuht Markus Villig, Estonian Business School, Trind VC, Spring Capital ja Koha Capital. Käesoleval aastal on ettevõte kaasamas A-ringi investeeringut.