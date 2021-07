Avalikustati Expo 2020 Dubai programm ja piletid paisati müüki

„Kuue kuu jooksul on Dubais esikohal innovatsioon, tehnoloogia ja äri. Külastajatel on võimalik näha inimkonna kõige uuemaid edusamme nii kosmosevallutuses kui kliimamuutustega võitlemise vallas, aga rohkelt ruumi on jäetud ka kultuurile – iga päev on pea 60 sündmust ja kohapeal on proovimiseks rohkem kui poolesaja rahvusköögi maitsed,“ rääkis Eesti peakomissar Daniel Schaer.

Esimest korda maailmanäituse ajaloos on selle korraldus antud Lähis-Ida riigile ja oktoobris avab maailmanäitus oma uksed Araabia Ühendemiraatides Dubais. Et oodata on üle 190 riigi osaluse ja rohkem kui 25 miljonit külastust, tõotab see tulla kõige mastaapsem üritus kogu EXPO ajaloos.

Maailmanäituse ühekorra pääsme eest tuleb välja käia veidi üle 22 euro, lisaks on saadaval 30-päeva piletid ja ka kuue kuu pass, mis maksab 115 eurot. Eesti paviljoni lehel www.expo2020.ee saab aga endale juba praegu broneerida paviljoni külastusaega.

EXPO ala Dubais on 4,38 ruutkilomeetrit, millele on ehitatud jätkusuutlik tulevikulinn. „Kindlasti on siin vaatamist ka igale arhitektuuri- ja kunstisõbrale. Juba sisenedes liigub külastaja läbi 21 meetriste süsinikkiust valmistatud uste. Maailmanäituse süda on aga Al Wasl Dome, mille terasest võrekuppel on maailma suurim 360-kraadine projektsioonipind. Eraldi vaatamisväärsus on jätkusuutliku ehituse tulevikutrende loovad riikide paviljonid, rääkimata lugematutest skulptuuridest ja kunstinäitustest,“ selgitas Schaer.

Eesti paviljoni keskmes on mõistagi digilugu ja nii on Dubais kohal Eesti digühiskonna üles ehitanud organisatsioonid ja ettevõtted nagu ITL ja Nortal, aga ka loodusliku ja tänapäevase ehituse ning eluviisi eestkõnelejad UKU – Pure Earth, ETS NORD ja Eesti enda globaalne algatus World Cleanup Day. Targa linna lahenduste ja teaduskoostöö eestkõnelejatena on kohal Tartu ja Tallinn ning TalTech ja Tartu Ülikool.