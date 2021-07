Pandeemias tekkinud segadusele ehitusmaterjalide turul pole lõppu veel näha

"Suures plaanis on ikkagi nõudluse kasv olnud suur ja tekitanud teatud kohtades defitsiidi. Eks sellel on ka teisi põhjuseid. Ehitustegevus on pikk ja planeeritud protsess, mistõttu oleks tarvis pikaaegselt läbimõeldud kava, siis saavad ka kõik asjad ilusti paika. Vähem tormilised ajad on tekitanud olukorra, kus materjali sai suhteliselt ruttu, ja nüüd imestatakse, et kui täna tellin, siis homseks ei saa," rääkis Rebane ERR-ile.