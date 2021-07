Elon Musk teatas, et Teslade eest saab varsti taas krüptorahaga maksta

"On väga tõenäoline, et Tesla võtab õige pea bitcoini taas maksevahendina kasutusele. Me peatasime selle kasutamise vaid ajutiselt. Tahtsin veenduda, et vähemalt pool bitcoini-võrgustikus kasutatavast elektrienergiast oleks toodetud taastuvatest allikatest," rääkis Musk B Wordi krüptokonverentsil, vahendab BBC.