TEGUSAD VÄIKESADAMAD | Orjaku küla elanikud panid kodud panti, et pangalaenuga sadamat ehitada

Kuigi ametlikult kuulub Orjaku sadam vallavalitsuse sihtasutusele Hiiumaa Sadamad, on sadama arengu vaieldamatu vedaja olnud juba aastaid kohalik külaelanik Margit Kääramees koos rannakalurist abikaasa Indrek Kääramehega. Kogukonna ja valla ühistööna on sadam tosinkonna aastaga tundmatuseni muutunud.

Orjaku külalissadam on purjetajate seas väga hinnas – sel aastal oli juuli keskpaigaks käinud siin rohkem aluseid kui eelmisel aastal kokku. Orjaku vanast, nelja külalistoaga sadamahoonest saab hea õnne korral ka öömaja. Sealsetele vabatahtlikele merepäästjatele valminud ruumid koos moodsa saunamajaga teevad tõenäoliselt nii mõnegi teise päästekeskuse kadedaks.