TEGUSAD VÄIKESADAMAD | Michelini tärniga restoranidest sadamakõrtsi pidajaks. Linnaelu peletab ettevõtlikke saarele

Peale selle, et Kassari saarel asuvas Orjaku külas on uhked sadamahooned, leiab sealt ka uue restorani iiU MEKK. Sadama lähedal on ka üks Hiiumaa esimesi majutusasutusi Dagen Haus, mis on paarikümne tegutsemisaastaga võitnud paljude (korduv)külaliste südamed ja suutnud kvaliteeti hoida. „Sadamakõrtsi” ehk restorani iiU MEKK peab kümmekonnas Michelini tärniga restoranis töötanud ja Eesti söögikohtades peakokk olnud Mihkel Heinmets (38) koos elukaaslase Kertu Koklaga, kes vastutab peamiselt restoraniga samas majas olevatesse külalistubadesse majutamise eest.