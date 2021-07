LUGEJA KÜSIB | Miks on PPA esinduses jälle dokumentide väljastamisel pikad järjekorrad?

Politsei soovitus on teha dokumenditaotlus aegsasti ning mitte jätta seda viimasele hetkele. Aina rohkem inimesi kasutab teenindusse minekuks eelnevalt aja broneerimise võimalust. Tallinna teenindustes on keskmine dokumentide väljastamise ooteaeg 30 minutit, mis võib mingitel hetkedel olla ka pikem. Aega aegsasti ette broneerides aadressil broneering.politsei.ee saab dokumendi kätte kiirelt ja ilma järjekorras ootamata.

Kõige kiirem ja mugavam on taotleda dokument politsei iseteeninduse kaudu aadressil iseteenindus.politsei.ee. Kui taotlusele on vaja lisada uuem dokumendifoto ja anda sõrmejäljed, saab seda teha teeninduses olevas digikioskis, kuid ülejäänud taotluse vormistamiseks ei pea jääma teenindusse järjekorda, vaid seda saab jätkata kodus iseteeninduses. Iseteeninduse kaudu on võimalik taotleda nii ID-kaarti kui ka passi, samuti on iseteeninduses taotledes madalam riigilõiv.