Asus ROG Zephyrus S17 – sülearvuti, mis tuleb toime kõigi väljakutsetega

ROG-seeria imiteerib tegelikult mänguarvuteid. Jah, võimsaim „sisu” ja paljud spetsiaalselt mängijatele mõeldud funktsioonid võimaldavad teil mängida uusimaid mänge tipptasemel. Aga kui lisaks mängudele vajate ka mitmekülgset arvutit disaini või video, õppe- või kontoritöö jaoks, siis sobib Asus ROG Zephyrus S17 ka sellesse rolli ülihästi.

Selle mudeli peamine trump on 17-tolline ekraan, mis on saadaval kahes variandis: 4K-eraldusvõimega erkaanil on mugavam töötada multimeediaga, kõrgendatud värskendussagedusega QHD-versioon sobib paremini mängude jaoks. Sealjuures on Asus ROG Zephyrus S17 oma õhukese korpuse (20 mm) ja õhukeste ekraaniraamide, mis on ülaosas ainult 7 mm, sisaldades sealjuures ka veebikaamerat, tõttu suhteliselt kompaktne. Sülearvuti kaal ei ületa 2,6 kg.

Ekraani avamisel tõuseb klaviatuuri tagaosa kergelt, kaldudes ettepoole 5 kraadi. ASUS kinnitab, et see pakub lisamugavust ja parandab sülearvuti jahutust. Tõhus jahutus on selle mudeli jaoks tõesti oluline, kuna Asus ROG Zephyrus S17 sobib hästi ka uusimate ressursinõudlikumate mängude mängimiseks. Arvuti näeb välja väga muljetavaldav, see on veel üks näide ASUS-e inseneride innovaatilisest lähenemisest.

Sülearvuti korpus on valmistatud magneesiumi-alumiiniumisulamist. Klaviatuuri ümbrus on varustatud soft-touch-kattega ja ekraani kaanel on punktmuster. Tootja kinnitab, et korpuse pind on määrdumisele vastupidav.

Mis seal sees on?

Asus ROG Zephyrus S17 saab osta erinevates konfiguratsioonides, kuid neis kõigis sisaldub võimas protsessor (alates Intel Core i7-11800H), GeForce RTX 3080 graafikakaart, 16 GB RAM-i ja 1 TB SSD-ketas. Kui soovite mälu lisada, on hõlpsasti ligipääsetavad kolm pesa, neist kaks M.2 pesa kõvaketastele ja üks mälupesa.

Sealjuures on Asus ROG Zephyrus S17 tõeliselt portatiivne – üliõhukese ja kerge korpusega sülearvuti on varustatud suure võimsusega 90 Wh akuga, mille laadimine 0–50% võtab vaid 30 minutit.

Ja veel üks asi ...