PILTUUDIS | Järjekord Kuivastu sadamas sunnib mitu tundi ootama! Millega peavad arvestama Saaremaale reisijad?

Eile Virtsu sadamast teel olnud ja Kuivastu sadamasse randuma pidanud parvlaev Tõll sõitis vastu sadamakaid.

TS Laevade pressiesindaja Sirle Arro sõnul on hetkel olukord, kus e-piletid ehk etteostetud piletid ei anna õigust eelisjärjekorras laevale saada.

Saaremaal on sel nädalavahetusel mitmeid üritusi ning juuli teine pool on kõige populaarsem aeg, mil ka siseturism on elavnenud.

Samas möönab Arro, et kel vähegi võimalus, võib jätta auto sadamasse ning sel juhul järjekorras ootama ei pea. Kes siiski soovib autoga reisida, peaks arvestama, et sadamas tuleb tavapäraselt kauem oodata. Samas ei pea muretsema, et keegi praamist maha jääks, sest ettevõte lubab, et laevad sõidavad nii kaua, kuni kõik soovijad on Saaremaale viidud.

Millal olukord normaliseerub, Arro veel välja ei oska tuua. Otsitakse lahendust, mis sobiks kõigile osapooltele. Kas nad peaksid võtma endale ühe praami hoopis Rohuküla–Heltermaa liinilt? "See on arutelus, aga teisalt muretsevad hiidlased, et ka neil on mitmeid üritusi tulemas. Lisaks ei ole selge, kas sadam on üldse valmis Regula laeva vastu võtma," lisas ta. Ka Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja edastas täna TS Laevade juhatusele pöördumise, milles palub tungivalt Tõllu mitte asendada Hiiumaa liini parvlaevadega.

Arro soovitab kõigil liiklejatel jälgida praamid.ee Facebooki lehte ja kodulehte, kuna sinna saabub kõige kiiremini operatiivne informatsioon.

Foto järjekorrast Saaremaalt mandrile

Pildi saatnud reisija sõnas, et pidi Kuivastust Virtsu sõitma 14.40 väljunud praamiga. Nüüd teatas ta, et ootas praamijärjekorras kokku kaks tundi. See näitab, et mandri- ja saarevaheline liikumine võtab oodatust kauem aega.