Veebipetised võtsid sihikule juba varem kõvasti petta saanud naise. Uue kuriteoga kaotas ta 53 335 eurot

Samuti on registreeritud juhtum, kus inimene kandis kolme kuu jooksul kelmidele nn investeeringuteks üle rohkem kui 70 000 eurot. Paljude juhtumite puhul on kahju jäänud 40 000–50 000 euro kanti. Vahel tuleb ette, et inimene saab pärast esimest sissemakset petuskeemist aru ja kahju piirdub 200–300 euroga.

Prokurör Hüva rõhutab, et internet võimaldab kurjategijatel jätta usaldusväärse mulje ja ühtlasi tekitab petliku anonüümsustunde, mistõttu veebis kiputakse tegema julgemaid otsuseid kui muidu. Telefonitsi tehtud pakkumistesse tuleb alati suhtuda kriitiliselt. Endiselt on levinuim skeem selline, et inimestega võetakse telefoni teel ühendust ja pakutakse neile suure tootlusega investeerimisvõimalust. Ohver suunatakse veebilehele, kuhu ta jätab oma kontaktandmed. Seejärel võetakse temaga juba ühendust ja juhendatakse, kuidas ja kuhu ta peab raha maksma, või võetakse kaugjuhtimisprogrammide AnyDesk või TeamViewer kaudu tema arvuti üle. „Väga üldistatult võibki öelda, et kuna sellised kuriteod on saanud suurema hoo just viimastel aastatel, on sel põhjusel jõustunud kohtulahendeid veel vähe,” märkis Hüva.