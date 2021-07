Mailis Repsi sissetulekud said valusa löögi

Kuidas kujuneb riigikogu liikme palk?

riigikogu liige – 0,65 ehk 4399,43 eurot

– 0,65 ehk 4399,43 eurot riigikogu komisjoni aseesimees ja fraktsiooni aseesimees – 0,75 ehk 5976,27 eurot

– 0,75 ehk 5976,27 eurot riigikogu aseesimees, komisjoni esimees ja fraktsiooni esimees – 0,85 ehk 5753,11 eurot

– 0,85 ehk 5753,11 eurot riigikogu esimees – 1 ehk 6768,36 eurot

Riigikogu liikmetele makstakse palka kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse alusel. Riigikogu liikme ametipalk on kõrgemate riigiteenijate kõrgeima palgamäära ja vastava koefitsiendi korrutis.Kõrgeim palgamäär indekseeritakse iga kalendriaasta 1. aprilliks kõrgeima palgamäära indeksiga, mille väärtus sõltub 20% tarbijahinnaindeksi aastasest kasvust ja 80% sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastasest kasvust.Indekseeritud kõrgeim palgamäär on 6768 eurot ja 36 senti. Korrutades selle vastava koefitsiendiga, saame riigikogu liikme palga, mis on 4399 eurot ja 43 senti.Kuludokumentide alusel hüvitatakse riigikogu liikmele tööga seotud kulutused kuni 30% ulatuses riigikogu liikme ametipalgast.Parlamendiliikme tööga seotud kulutused on sõidukulud, side- ja postikulud, lähetuskulud, bürookulud, koolituskulud, esindus- ja vastuvõtukulud, tõlketeenuse kulud, majutuskulud ning uuringute ja ekspertiiside kulud.Riigikogu liikmele ei hüvitata vara soetamise kulusid.Allikas: riigikogu