Kui palju teenisid Donald Trumpi ärid tema ametiaja jooksul? Kõige tulusamad olid golfikuurordid

Samas ei tähenda see, et Trump oleks ametiaja jooksul meeletult rikastunud: tegemist on kogutuluga, mitte kasumiga, vahendab Forbes. Koroonapandeemia pühkis Trumpi äride iga-aastastest tuludest maha lausa 200 miljonit dollarit: enne 2020. aastat teenisid USA 45. presidendi ärid iga aasta umbes 650 miljonit dollarit, kuid koroonapandeemiast räsitud aastal "vaid" 450 miljonit dollarit.