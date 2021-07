Soome karmistab reegleid: restoranid ja baarid tuleb varem sulgeda

Täna otsustas Soome valitsus, et piirab taas alates laupäevast restoranide ja baaride lahtiolekuaegasid, kirjutab Yle. See tähendab, et toitlustuskohad peavad alkoholimüügi lõpetama südaööks ning uksed tuleb sulgeda hiljemalt kell üks öösel.

Piirangud kehtestatakse järgmistes piirkondades: Kymenlaakso, Pirkanmaa, Päijät-Häme ja Varsinais-Suomi. Uusimaal piirangud juba kehtivad.

Ühtlasi piiratakse ka klientide arvu. Kohas, kus on põhitarbimiseks alkohol, on lubatud inimesi võrreldes tavapärase mahutavusega kuni 50%. Toitlustuskohtades on aga lubatud kuni kolmveerand, kirjutab Helsingin Sanomat.

Otsus tuleneb sellest, et juuli algusest on koroonaviiruse juhtumite arv kasvanud eelkõige 15-24-aastaste seas. "See vanuserühm on sotsiaalselt aktiivne ja veedab märkimisväärselt palju vaba aega, eriti baarides, pubides ja muudes sarnastes alkoholile keskendunud toidupunktides," kirjutab Soome sotsiaal- ja tervishoiuministeerium. Nende jälgimise tulemusel on toitlustuskohad on ühed neist, kus viiruselevik ka alguse saab.