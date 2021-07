Avastuskeskus tuli vaktsineerimisel appi ja jagab vaktsineeritutele ka kingituse

Proto avastustehase juhi Ott Sarapuu sõnul on kiire vaktsineerimise toetamine nii riigi kui ka erasektori ühine eesmärk, et elu Eestis saaks jätkuda võimalikult normaalses rütmis.

“Kuna kolmas laine koputab uksele, otsustasime ka ise astuda sammu vaktsineerimise soodustamiseks. Seepärast mõtlesime, et vaktsineerimine tuleb viia võimalikult inimeste lähedale ja teha mugavaks. Külastades perega keskust piisab vaid 15 minutist, et vaktsineerimine läbi viia. Lisaboonusena kingime neile, kes lasevad ennast vaktsineerida, perepääsme, mida saab kasutada koheselt või kuni aasta lõpuni.“

“Kuna vaktsineerimine on ainus pikaajaliselt toimiv lahendus viiruse leviku tõkestamiseks, siis on vaktsineeritute hulga suurendamine kõigi ettevõtete ja inimeste huvides. Hoolime lisaks ka oma töötajate stabiilse sissetuleku ja kogu sektori püsima jäämise eest. Koostöövõimaluste otsimine on oluline, et eesmärk vaktsineerida sügiseks 70% täiskasvanud elanikkonnast saaks kiiresti täidetud.” lisas Sarapuu.