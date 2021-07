Hiiumaa turismiliidu juht: selmet üks jama ära klaarida, löödi uppi ka meie elu!

Riik otsustas, et kuna parvlaev Tõll ei saa sadamakaid rammides saadud vigastuste tõttu liini teenindada, tuuakse Saaremaa-liinile üks Hiiumaa ja mandri vahet sõitev praam. Hiidlastele jääb väiksem ja pool sajandit vana Regula, mis on Hiiumaa turismiliidu juhi Ly Johaneseni sõnul tegelikult Hiiumaa liini varupraam.

Riigi poolne lüke mõjutab kõiki. Nii Hiiumaale kui Saaremaale sõitjaid. "Kõige tähtsam oleks ikkagi kommunikeerida inimestele, et kuidas nad siiski Hiiumaale tulla saavad ja pärast tagasi. Õnnetusi ära hoida ei saa, kuid selle asemel, et üks asi ära klaarida, löödi uppi ka meie elu," kirjeldas Johansen.

Lisaks tunnevad kohalikud ettevõtjad mure selle üle, et inimesed, kes on planeerinud saarele minna, on hakanud enda broneeringuid tühistama. "Antud otsus puudutab kõiki. Turismihooaeg on liialt lühike," kirjeldas Johanson.