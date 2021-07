Suviste seikluste pahupool: nutitelefonid kukuvad nii Emajõe põhja kui ka muruniidukite alla

Piirangute langemine koos suvise ajaga on toonud kaasa inimeste suurema liikumise. Paljud on puhkustel, nauditakse veerõõme ja nii mõnigi soovib suviseid hetki oma truu nutitelefoniga jäädvustada. Kahjuks juhtub ikka, et suure meeleolu keskel võib nii mõnelgi telefon käest pudeneda.

Elisa telekomiteenuste valdkonna juht Mailiis Ploomann sõnab, et suvega muutub oluliselt kindlustusjuhtumite profiil. „Näiteks võib Emajõe põhjast leida nii mõnegi Elisa kliendi telefoni, kuna kaunitest linnavaadetest pilti tehes on telefon käest libisenud. Samuti niidetakse suvel tohutult ja mitmed seadmed on oma tee kindlustusse leidnud just murutraktori alt.“

Viimaste aastatega on rohkem tulnud ka õnnetusjuhtumeid, mille põhjuseks on kergliiklusvahenditega kukkumised. „Kui inimese ja asfalti vahele jääb taskus olev telefon, siis see üldjuhul ka katki läheb. Samuti ei tasu unustada, et suvel ja välisriikides reisides liigub ringi pikanäpumehi, kes on alati valmis nii tänavatel, bussides kui ka kohvikutes telefone näppama,“ lisas Ploomann.

Muude põhjuste seas toodi välja seadme taskus või kotis purunemist, vargust, veekahjustust või autos toimunud õnnetust. Keskmiselt soetavad Elisa Nutikindlustuse 21- kuni 51-aastased kliendid, kuid naised on agaramad kindlustajad kui mehed.

Kõigist kindlustusjuhtumitest saadi seade töökorda remondiga 54% juhtumitest. Kuigi remonti vajavate telefonide hulk teises kvartalis möödunud aastaga võrreldes langes, tõusis täielikult hävinud seadmete osakaal 167%. Kokku hüvitati teises kvartalis kulusid 154 000 euro väärtuses.

Möödunud aastal hüvitas Elisa nutikindlustus kahjusid kokku 1,1 miljoni euro väärtuses ja teenust soetatakse kaasa rohkem kui kolmandikul ostudest.

Kõige enam kindlustati mullu seadmeid hinnavahemikus 150-299 eurot ja seejärel 300-500 eurot. Nimetatud hinnaklassid on ka kõige populaarsemad just seadete ostuhindades.