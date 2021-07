Eesti teel odava tööjõuga maast teaduspõhiseks majanduseks: abi on lähemal, kui oskame arvata

Eesti ei ole enam odava tööjõu maa ning rahvusvahelises konkurentsis läbilöömiseks tuleb tahes-tahtmata panustada rohkem keerulisemate ja toodete ja teenuste arendamisse. Juba esimese aasta jooksul oleme nõustanud üle 170 ettevõtte ja üle 190 projekti (mõnel ettevõttel on mitu projekti). Kui arvestame, et Eestis üldse deklareerib TA tegevusi ca 240 ettevõtet, siis on need numbrid kõnekad.

Digiarenduste osakaal on nõustamises märkimisväärselt suur. Samuti on paratamatult oma jälje jätnud ka COVID kriis, mis innustas paljusid ettevõtteid välja pakkuma oma lahendusi kriisist kiiremaks väljatulemiseks ja COVID-i vastu võitlemiseks. Oluline osakaal on erinevatel iseliikuvatel süsteemidel kuna ettevõtteid, kes pakuvad globaalselt selliseid lahendusi, on Eestis omajagu. Toidutehnoloogia on tublisti esil tänu kahele aspektile – tugev arendusprojektide kultuur sektoris ja hästi toimiv teadusarendus tugisüsteem.

Mis on teised valdkonnad, mis aitavad Eestit teel odava tööjõuga maast teaduspõhiseks majanduseks, kust leida sellisteks projektidest partnereid ja mis on erinevad rahastusvõimalused, millest ettevõtted sel tee tuge saaks, seda loe lähemalt artiklist.