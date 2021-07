Nii mängimiseks kui tööks – stiilne sülearvuti ASUS ROG Zephyrus M16 GU603 sobib mõlemaks

On aeg sellega lähemalt tutvuda

Alustuseks väike teejuht ASUS-e sülearvutite maailma. TUF-seeria sülearvutid on suunatud tavakasutajale. Neil on robustne disain ja suurem vastupidavus. ROG-seeria on mitmekülgsem – need sülearvutid sobivad nii kontorisse kui ka disaineri töölauale. Õhukesed ja kerged kaasaskantavad arvutid on varustatud võimsa riistvaraga. Need pole mitte ainult praktilised, vaid tõmbavad oma stiilse kujundusega ka tähelepanu.

Asus ROG Zephyrus M16 GU603 on just selline sülearvuti. Tema peamine eelis on suur 16:10 külgedega ekraan, mille ASUS-e insenerid mahutasid 15-tollisesse kesta. Seda tänu väga õhukesele raamile. Sellel ekraanil saab mängida uusimaid mänge, kuid ka mugavalt töötada ja veebis surfata. Veelgi enam, ekraani saab pöörata 180 kraadi.

Kõik need funktsioonid vihjavad, et ROG Zephyrus M16 GU603 on mänguri sülearvuti ja professionaalse tööjaama hübriid. ASUS ei varjagi, et mudel töötati välja professionaalsete kasutajate soove arvestades. Vaoshoitud disain ainult kinnitab seda.

Mis arvutil sees on?

ROG Zephyrus M16 GU603 saab osta erinevates konfiguratsioonides, kuid nad kõik on varustatud võimsa protsessoriga (vähemalt Intel Core i7-11800H) ja NVIDIA GeForce RTX 3070 videokaardiga. Videokaart võimaldab mängida kõiki mänge maksimaalses detailirežiimis ja töödelda videomaterjali 8K-vormingus. Tegeleda 3D-modelleerimisega või striimida kõrgeima kvaliteediga videot.

Sülearvutitel on 16-32 GB RAM- ja SSD-kettad mahuga kuni 2 GB. Tänu sellele käivitub arvuti väga kiiresti.

Muidugi kulutab selline võimsus palju energiat, kuid arvuti aku, mille mahtuvus on 90 Wh, peab ilma laadimiseta vastu kuni 10 tundi. Mängimisel tühjeneb see muidugi kiiremini. Arvutit saab laadida USB C-tüüpi pesa kaudu ja kiirlaadimine täidab aku poole tunniga kuni 50 protsendini. Sealjuures räägime me endiselt ülimalt kergest sülearvutist, mille kaal on 1,9 kilogrammi ja mis on 2 sentimeetri paksune.

Ja veel üks asi ...