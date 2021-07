Kui rahandusministeerium alustas juuli alguses oma kampaaniat, mis kutsus inimesi teisest sambast lahkumise avaldust tagasi võtma, siis pangad on tegelikult lahkujatega telefonitsi vestelnud juba alates avalduste esitamise algusest. Tähtaja lähenedes on aga kõned muutunud senisest tihedamaks. Vaid üks fondihaldur – Tuleva – nentis, et nad ei näe selliste kõnede tegemisel mitte mingit mõtet.