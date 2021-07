Keskpärastel töötajatel pole koroonapandeemia tingimustes enam kuhugi peituda?

„Ma pole kunagi mõelnud selle peale, kumb töövorm sobib keskpärastele töötajatele paremini – kas kontoris käimine või distantsilt kodukontoris töötamine, kuid koroonapandeemia mõjul olen hakanud selle üle mõtisklema,” kirjutab Pilita Clark Financial Timesi arvamusloos. Kui talt oleks enne pandeemia puhkemist seda küsitud, oleks ta pakkunud, et selliste töötajate eelistus oleks kodukontor.„Aga mis siis, kui tegelikult on asjad hoopis vastupidi?” küsib Clark.

Max Thowless-Reeves on endine UBS-i pankur, kes nüüd juhib enda varahaldusfondi Stattfordis ning on külalisprofessor Astoni ärikoolis. Alles hiljuti kirjutas ta Financial Timesi toimetusele kirja, kus esines tabava väitega: „Keskpärasus peidab end kontorites.” Ta põhjendas, et kaugtöö ajastul on märksa kergem aru saada, kes on need meeskonnaliikmed, kes loovad enim väärtust ja kes mitte.