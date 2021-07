Valitseb suur autojuhtide põud. Prügi vedama ei motiveeri ka 4000-eurone palk

„Hais, vaglad ja sada muud häda,” loetleb Eesti suurima prügiveofirma Eesti Keskkonnateenused juht Argo Luude põhjuseid, miks on prügiveo peale raske inimesi leida. „Meil on olnud väga tublisid töötajaid, kellele oli töö muidu jõukohane ja sobiv, aga kui käid iga päev prügikasti taga oksendamas, siis peagi taipad, et hoolimata kõrgest palgast ei saa sa seda tööd teha,” ütleb Luude.

Kui prügiveoauto juhi töö üks hea külg on see, et igal õhtul saab ta siiski pere juurde, siis 8000 Eesti kaugsõiduautojuhti seda privileegi nautida ei saa. Rahvusvahelise autovedajate liidu (IRU) 2019. aastal korraldatud uuringust selgus, et Euroopa iga viies veok on praegu juhita.