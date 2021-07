Suurüritustele kehtestatud piirangud jätavad Tallinna Maratoni korraldajatele vähe valikuid

„Eilse valitsuse otsuse valguses pole Tallinna Maratonil valikut. Kui Eesti suurim jooksusündmus üleüldse septembris tavapärasel kujul toimuda saab, siis peame liikuma selles suunas, et osaleda saavad vaid need, kes on nn rohelise koroonapassiga – vaktsineeritud, läbipõdenud või tõendavad oma mittenakatumist PCR-testi või Eestis aktsepteeritava kiirtestiga,” ütleb Tallinna Maratoni peakorraldaja Mati Lilliallik.

Nimelt andis valitsus eile teada, et on otsustanud vähendada kontrollimata avalikel üritustel ja tegevustes lubatud osalejate hulka. Üritustel ja tegevustes, mille eel ei kontrollita külastajate nakkusohutust ehk tõendit vaktsineerituse, läbipõdemise või negatiivse testi kohta, on alates 2. augustist siseruumides lubatud kuni 500 ning õues kuni 1500 osalejat. Praegu võib sellistel sisetingimustes toimuvatel üritustel ja korraldatavates tegevustes osaleda kokku kuni 1000 ning välitingimustes kuni 5000 inimest.