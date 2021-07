Twitter katsetab ''mittemeeldimise'' nuppu

Erinevaid variante katsetavad väikesest testgrupist koosnev kasutajaskond. Võimalikeks erinevateks variantideks on: katsetatakse nii üles-alla nooli, pöidlaid ning ühe variandina ka vana südamekujulist "like" nuppu ning selle kõrval alla noolega "mittemeeldimise" nuppu.

NBC Newsile tehtud avalduses ütles Twitter, et funktsiooni testimise põhjal on soov mõista, kas sellega kerkivad esile rohkem meeldimisi saanud postitused. Eksperimendi ajaks eemaldatakse Twitterist südamenupp ning see asendatakse püstise pöidlaga.

Eksperdid on põnevil

Kui funktsioon peaks jääma Twitteris püsivaks, siis poleks nad esimene platvorm, kellel on ''mitte meeldimise'' nupp. Näiteks on Reddit üks neist, kus kasutajal on võimalus kiita kas postitus heaks või laita see n-ö maha. Ka Facebookis saab kasutada erinevaid märke emotsioonide väljendamiseks; olgu selleks, siis naerunägu, kurb, või vihane emotsioon.

Vähendada vaenulikust

Kuna sotsiaalmeedia on viimasel ajal polariseerunud, siis näib Twitter astuvat samme, et muuta portaal vähem vaenulikumaks. Mais avaldas platvorm funktsiooni, mis sunnib kasutajaid kaks korda rohkem mõtlema säutsu postitamise peale, et postitatavat sisu ei saaks pidada kellegi suhtes julmaks või mittevajalikuks.

Teised sotsiaalmeedia hiiglased, näiteks Facebookile kuuluv Instagram, võtsid kasutusele funktsioonid, mis võimaldavad kasutajatel peita postituste meeldimiste arvu. Selle otsuse eesmärk oli lahendada vaimse tervise probleeme.