Ben & Jerry`s lõpetab Palestiinas jäätise müügi. Riigiametnike ning elanike seas tekitab otsus kõvasti pahameelt

Mõni päev tagasi tuli avalikuks info, et USA tuntud jäätisebränd Ben & Jerry lõpetab oma jäätiste müügi Palestiina aladel. Ettevõtte kohaselt ei ole äri tegemine okupeeritud aladel kooskõlas nende enda väärtustega.

Otsus langes pärast seda, kui palestiinameelsed grupid neile kui sotsiaalsetel teemadel aktiivselt sõna võtvale brändile tugevalt survet avaldama hakkasid, kirjutas Oma Maitse.

Iisraelis elanikud avaldasid omapoolse arvamuse okupeeritud aladele müümise keelu kohta, kirjutab The Guardian. Näiteks riigi president Isaac Herzog nimetab seda olukorda "uut tüüpi terrorismiks". Peaminister hoiatas Ben Ben & Jerry emaettevõtte Unilever tegevjuhti veel ka omalt poolt, et Iisraeli-vastasel sammul on "tõsised tagajärjed".

"See on Iisraeli-vastane ja Palestiinat pooldav samm," ütles Renay Hersh, algselt Los Angelesest pärit ostleja. "Miks me peaksime järele andma? See on lihtsalt jäätis, ”rääkis 63-aastane mees.

„Iisraellased armastavad Ben & Jerry’sid. See on riiklik probleem, mis ei puuduta ainult Juudatat ja Samaariat. Me müüme seda edasi," ütleb 29-aastane pizzeria omanik Asher Goodman.

Ben & Jerry’s pole seisukoha võtmisel kaugeltki üksi. Selle kuu alguses teatas Norra suurim pensionifond, et ta on võõrandanud vara 16 okupeeritud Läänekaldal töötavas ettevõttes. Nende hulgas telekommunikatsiooniseadmete hiiglane Motorola, ja McDonald’s Iisraeli frantsiisi omanik on keeldunud asulakogukondadesse seiklemast.