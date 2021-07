Üha enam lapsevanemaid eelistab tudengile korteri osta. Miks?

Korterite üüriturg muutub igal aastal hiljemalt augusti keskpaigaks tempokaks ja närviliseks. Tuhanded üliõpilased Tallinnas ja Tartus asuvad otsima elukohta, mida uuel õppeaastal oma koduks kutsuda. Atraktiivsemates üürikorterites on päeva jooksul kümneid vaatamisi ja õhtuks on korter turult läinud. Tihti tuleb nõustuda karmide kodukorrareeglitega ja allkirjaga kinnitada, et korter tagastatakse omanikule muutusteta, olgu nad või selle seisukorda parendavad.

Viimase aastaga on märgata, et üha enam lapsevanemaid otsustab pakkuda lapsele stabiilsemat elukeskkonda. Soetatakse ülikooli lähedale kompaktse suurusega korter, mida noor saab kasutada kogu õpinguperioodi vältel. Kui õpingud vältavad vähemalt bakalaureuse kraadi lõpuni või kauem, on summa, mis üürileandja tasku asemel korteri soetamisse panustatakse, märkimisväärne.

Vaatame numbreid

1-2-toalise uue korteri hinnad Tartus algavad 80 000 eurost. 20% omafinantseeringu, 30-aastase graafiku ja 2.5% intressimäära juures tuleb igakuiseks laenumakseks 316 eurot. Samaväärse korteri üürihind jääb 450 euro juurde. Korter ostes vähendatakse seega igakuist väljaminekut märkimisväärselt. Mis aga peamine – korter on enda oma ning igakuised maksed lähevad korteri väljaostmiseks ja mitte üürileandja taskusse.

Lisaks rahalisele kokkuhoiule pakub isiklik korter pikaajalist kindlustunnet ja rohkem mugavust. Enda korteris elades on tudengil võimalik see vastavalt tegelikele vajadustele kujundada ja teha sisseseadesse investeeringuid, mis aasta möödudes koduvahetusega raisku ei lähe. Samuti ei pea muretsema üürileandja muutliku meele pärast, kes võib otsustada korteri keset õppeaastat realiseerida.

Õpingute lõppedes suunatakse korter üüritulu teenima

Ostes korteri kaasaaegsesse majja ülikooli lähedusse, on sellele alati nõudlust nii üüri- kui ka järelturul. Seetõttu on paljudel lastevanematel plaanis korter peale noore õpingute lõppu lisatulu teenima suunata. Lisaks on kinnisvaral pikas perspektiivis väärtuskasv ehk 5-6 aasta möödudes on üldjuhul võimalik korter oluliselt kallimalt edasi müüa. Nii muudavad paljud lapsevanemad täna praktilisest vajadusest tuleneva väljamineku tulevikku suunatud investeeringuks.